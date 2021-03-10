سلة النصر والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 10 مارس 2021, 12:56 مساء
منافسات السلة الليبية بمشاركة الأهلي طرابلس (فيسبوك)

جرت أمس الثلاثاء أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة السلة، ففي القاعة الكبرى بطرابلس، تفوق الأهلي طرابلس على الاتحاد 61/56.

وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي، جرت مباراتان انتهتا بفوز الهلال على التحدي 79/72، والنصر على السلفيوم 96/50، وبقاعة المرج حقق المروج الفوز على ضيفه الأهلي بنغازي بنتيجة 67/57.

يشار إلى أن دوري السلة الليبي لهذا الموسم يقام بمشاركة عشر فرق موزعة على مجموعتين، المجموعة الأولى: أربع فرق ويتصدرها الأهلي طرابلس، برصيد عشر نقاط، والمجموعة الثانية: ست فرق، ويتقاسم صدارتها النصر والأهلي بنغازي برصيد 13 نقطة لكل منهما.

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