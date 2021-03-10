سلة النصر والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الصدارة

منافسات السلة الليبية بمشاركة الأهلي طرابلس (فيسبوك)

جرت أمس الثلاثاء أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة السلة، ففي القاعة الكبرى بطرابلس، تفوق الأهلي طرابلس على الاتحاد 61/56.

وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي، جرت مباراتان انتهتا بفوز الهلال على التحدي 79/72، والنصر على السلفيوم 96/50، وبقاعة المرج حقق المروج الفوز على ضيفه الأهلي بنغازي بنتيجة 67/57.

يشار إلى أن دوري السلة الليبي لهذا الموسم يقام بمشاركة عشر فرق موزعة على مجموعتين، المجموعة الأولى: أربع فرق ويتصدرها الأهلي طرابلس، برصيد عشر نقاط، والمجموعة الثانية: ست فرق، ويتقاسم صدارتها النصر والأهلي بنغازي برصيد 13 نقطة لكل منهما.