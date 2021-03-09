القنطري يتفقد المنشآت الرياضية والشبابية بمدينة ترهونة

القنطري يتفقد المنشآت الرياضية والشبابية بمدينة ترهونة (صفحة الهيئة عبر فيسبوك)

قام أمس الإثنين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المؤسسات الشبابية والرياضية ببلدية ترهونة.

كان في استقباله كل من رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة إبراهيم الكشر ورئيس فرع الهيئة ترهونة عصام البوزيدي ورؤساء عدد من المؤسسات الشبابية والرياضة بالبلدية، بحسب صفحة الهيئة عبر «فيسبوك».

بحث القنطري في ترهونة متطلبات البلدية لتطوير قطاع الشباب والرياضة، كما تم مناقشة وضع المدينة الرياضية بترهونة، كما تم التطرق لتفعيل المشاريع التي عجزت الشركات المتعاقدة عن تنفيذها بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها المدينة وآلية تفعيلها.

أيضا تم الاستماع لمتطلبات الأندية الرياضية والمؤسسات الشبابية وحلحلة عدد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملهم، بعد ذلك انتقل القنطري إلى المدينة الرياضية للوقوف على أوضاعها كما تم زيارة نادي الأمل ترهونة ومدرسة الفروسية ومقر مفوضية الكشافة والمرشدات.

وعلى هامش الجولة أكد القنطري أنه يتابع كل المشاريع من منشآت شبابية ورياضية بكل مناطق ليبيا لإحياء المرافق، مؤكدا أن المدينة الرياضية بترهونة ستكون متنفسا مهما للمنتخبات الوطنية، مشددا على أهمية استمرار أعمال التطوير لكل المرافق الشبابية والرياضية بليبيا.