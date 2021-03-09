الشط يحقق أول فوز في الدوري الليبي وتعادل بهدف بين السويحلي والخمس

الشط يحقق أول فوز في الدوري (صفحة الشط عبر فيسبوك)

جرت أمس الإثنين مباراتان ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب طرابلس التقى الشط مع رفيق وانتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل، وهو أول فوز له في مسابقة الدوري بعد خسارته في أربع مباريات وتعادل وحيد.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول عن طريق لاعب الشط عبدالعزيز اللصي، وبهذه النتيجة ظفر فريق الشط بأول ثلاث نقاط تحت قيادة مدربه الجديد جمال بنوار وتحصل على ثلاثة نقاط ثمينة وأصبح أربع نقاط، أما فريق رفيق فبقي بنفس ترتيبه السابق برصيد سبع نقاط.

وفي ملعب مصراتة التقى السويحلي وضيفه الخمس وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل للسويحلي اللاعب عبدالرحمن الأجنف في الدقيقة 58 وهدف الخمس جاء بنيران صديقة في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة وصل فريق السويحلي إلى النقطة السابعة من ست مباريات والخمس أصبح رصيده بعد تعادله ثماني نقاط.

لجنة المسابقات رحلت مباراة ملعب بنينا بين فريقي التحدي وشباب الجبل التي كان مقررا لها الثلاثاء إلى غدا الأربعاء.