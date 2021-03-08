البرنامج الزمني لانتخاب اتحاد الجودو

الاتحاد الليبي للجود. (إنترنت)

كشفت اللجنة المشرفة على انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الليبي للجود، البرنامج الزمني للانتخاب وفق البرنامج التالي:

فتح باب الترشح خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس، ويتم إعلان القوائم الأولية في 13 مارس، وفتح باب الطعون يومى 14 و15 مارس.

كما يتم البت في الطعون 17 مارس، وإعلان القائمة النهائية في 18 مارس، ويحدد موعد الاجتماع الانتخابي في 20 مارس، ويفتح باب الطعون في النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الجلسة الانتخابية.

ويتم البت في الطعون خلال 24 ساعة من إغلاق باب الطعون، وستعمل النتائج النهائية لمجلس إدارة الاتحاد الليبي للجودو في 23 مارس.

وتشرف على هذه الانتخابات لجنة برئاسة مختار أبوعرقوب، والمقرر محمود الطويل وعضوية نوري الشحومي وربيع الرعوبي.

ويمارس لجنة الطعون أبومدين الزليطني، والمقرر نبيل دراويل، وعضوية معاذ القمودي وابتسام السائح.