الشخصيات الرياضية تتابع الحالة الصحية لنجم الأهلي طرابلس السابق خليفة أبونوارة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 08 مارس 2021, 08:02 مساء
نجم الأهلي طرابلس السابق خليفة أبونوارة. (إنترنت)

تابع عدد من الشخصيات الرياضية، الحالة الصحية للحارس السابق لأهلي طرابلس والمنتخب الليبي، خليفة أبونوارة، وهو من جيل السبعينات المميز في الكرة الليبية، الذي أجرى عميلة في القلب، للاطمئنان عليه.

علي الأسود نجم الأهلي طرابلس السابق، ونائب رئيس النادي حاليًا طمأن الجمهور الرياضي عن حالته الصحية، وقال إنه أجرى معه مكالمة هاتفية وهو بخير.

أما الصحفي الرياضي محمد بالطة، فاعتبر خليفة أبونوارة حامي عرين الأهلي في جيل الكبار، ووصفه بالمخلص للأهلي.

اللاعب السابق للأهلي طرابلس حسين مصباح، قال في منشور له، إنه كان يتابع زميله خليفة في المدرجات، وبعد ذلك أصبح يلعب معه في الفريق الأول، وتمنى له الشفاء العاجل.

نجم الأهلي طرابلس السابق خليفة أبونوارة. (إنترنت)
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