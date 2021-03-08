بالميراس يحرز لقب كأس البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 01:31 مساء
بالميراس يحرز لقب كأس البرازيل (فرانس برس)

أحرز بالميراس لقب بطل مسابقة كأس البرازيل في كرة القدم بفوزه على غريميو 2-صفر الأحد في ساو باولو في إياب الدور النهائي، وسجل ويسلي والبديل غابريال مينينو الهدفين.

وكان بالميراس خسر صفر-1 ذهابا، وهو اللقب الثاني لبالميراس هذا العام بعد تتوجه بلقب كأس «ليبرتادوريس» للمرة الثانية في تاريخه في 30 يناير الماضي على حساب مواطنه سانتوس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لم تكن مشاركته موفقة في كأس العالم للأندية الأخيرة في قطر، فخسر أمام تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف صفر-1 في نصف النهائي، ثم أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها بالميراس بلقب مسابقة الكأس بعد أعوام 1998 و2012 و2015.

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