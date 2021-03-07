الليبي شاهين يقود ناديه بولي للتتويج بكأس وذهبية اسكتلندا للشطرنج

سفير الشطرنج الليبي جلال شاهين. (إنترنت)

حقق سفير الشطرنج الليبي جلال شاهين، فوزين ثمينين في الجولتين الثالثة والرابعة لبطولة أسكتلندا للشطرنج، قاد بهما ناديه بولي للتتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية.

وقبل جوله من اختتامها، فاز شاهين في الجولة الثالثة على اللاعب مير بيرت من نادي باندرسن، وفي الجولة الرابعة فاز على اللاعب مير فيل من نادي ستبس.

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ4

الصدارة لنادي بولي برصيد ثماني نقاط من أربع جولات، وجاء ثانيًا نادي كار بريدج بخمس نقاط، وثالثًا نادي بريست ويك بأربع نقاط ورابعًا نادي باريدسن بثلاث نقاط، وخامسًا نادي ستبس برصيد نقطتين، وفي الترتيب السادس والأخير نادي دندي سيتي برصيد نقطتين.

وعلى المستوى الفردي، جاءت الصدارة لليبي جلال شاهين من نادي بولي، وبالعلامة الكاملة 4 نقاط من 4 جولات، ويلاحقه اللاعب جون لارنكا من نادي بولي أيضًا بثلاث نقاط من أربع جولات.

يذكر أنه باقٍ على اختتام البطولة، الجولة الخامسة والأخيرة، وستقام في 28 مارس الجاري، ونتيجتها لا توثر على وضعية المتصدر والمتوج بالبطولة، نادي بولي.

يذكر أن شاهين صاحب السجل الحافل بالإنجازات مع نادي بولي الأسكتلندي الذي انضم إليه منذ أربع سنوات، ومن أبرزها تتويج نادي بولي ببطولة أسكتلندا للشطرنج وتتويجه العام الماضي 2020 بجائزة أفضل رياضي بالنادي، وأيضًا من إنجازاته فضية العرب للشباب بقطر 1985.