مدرّب الترجي يتغني بالمحترف الليبي «الهوني» بعد الفوز على الزمالك

المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

أعرب مدرب فريق الترجي التونسي، معين الشعباني، عن سعادته بأداء المحترف الليبي الدولي، حمدو الهوني، لاعب الفريق، خلال مباراة الزمالك، التي أُقيمت بينهما أمس السبت، والتي فاز بها الترجي بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الشعباني في تصريحاته عقب المباراة: «عاد حمدو الهوني الذي نعرفه؛ فعادت خطورة فريق الترجي المعروفة».

وشهدت مباراة أمس تألقًا رائعًا للمحترف الليبي حمدو الهوني، حيث صنع الهدف الثالث للترجي، بعدما مرّر بطريقة رائعة إلى محمد علي بن رمضان، الذي سجلها في الشباك.

كان الهوني عاد لقائمة الفريق، بعد غياب طويل؛ بسبب إصابة عضلية، أبعدته عن الملاعب لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع.