وصايا الكاف تحت التنفيذ الفوري في ملعب بنينا ببنغازي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 07 مارس 2021, 02:26 مساء
الشلماني يتابع أعمال الصيانة (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي)

تجرى حاليا في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي أعمال الصيانة في تسابق مع الزمن لتنفيذ توصيات وملاحظات الكاف، حيث وصلت نسبة الإنجاز حسب تصريحات المهندس أسامة الكزة أحد المشرفين على برنامج الصيانة إلى 80 في المائة.

وأضاف أن الملعب سيكون جاهزا في الوقت المحدد، ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال قبل المدة المحددة له لعرضها على الاتحاد الأفريقي واعتماد الملعب رسمياً لاستقبال المباريات الأفريقية.

وسوف يكون التحديث في العديد من مرافق الملعب، من بينها تركيب كاميرات المراقبة والساعة الإلكترونية وتقوية الإضاء وتوسيع حجرات تغيير الملابس ومقاعد البدلاء والمقصورة والمنصة الشرفية وأبواب الطوارئ والنظافة العامة للملعب.

وقد قام في الأسبوع الماضي المهندس محمد قريميدة المكلف من الكاف بزيارة لملعب شهداء بنينا واطلع على عمليات تجهيز الملعب صحبة رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكم الشلماني وعدد من المسؤولين المشرفين عن صيانة الملعب والشركة المنفذة.

وحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم فإن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يتابع يوميا عملية الصيانة بالملعب، وينتظر أن يحتضن ملعب شهداء بنينا مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب تونس، في الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي، ضمن تصفيات الكان، وهي أول مباراة دولية رسمية يحتضنها الملعب بعد رفع الحظر، ومباراة الأهلي بنغازي أمام بطل جنوب أفريقيا ضمن ذهاب الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، في الرابع من شهر أبريل المقبل.

أعمال الصيانة في ملعب بنينا (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي)
أعمال الصيانة في ملعب بنينا (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي)
أعمال الصيانة في ملعب بنينا (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي)
الشلماني يتابع أعمال الصيانة (المركز الإعلامي باتحاد الكرة الليبي)
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