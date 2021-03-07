طائرة خاصة تنقل الأهلي بنغازي إلى نيجيريا في الكونفدرالية

لاعبو الأهلي بنغازي خلال رحلة نيجيريا (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

وفرت إدارة نادي الأهلي بنغازي طائرة خاصة من الخطوط الأفريقية للطيران لنقل فريقها الأول لكرة القدم إلى نيجيريا تجنباً للإرهاق وتوفيرا للراحة والوقت.

يأتي هذا استعداداً لمواجهة فريق أنيمبا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «بنغازي».

المباراة الأفريقية ستقام يوم الأربعاء بملعب أنيمبا الدولي في نيجيريا، والذي سبق له أن توج بدوري الأبطال مرتين متتاليين العام 2003 و2004، وهو إنجاز غير مسبوق لأندية نيجيريا، وترتيبه الحالي في الدوري النيجيري الثاني بفارق نقطة عن المتصدر.

يسعى فريق الأهلي بنغازي للعودة بنتيجة إيجابية من المباراة، وقد استعد جيدا لها من خلال الحصص التدريبية، وكذلك مبارياته في الدوري الليبي الممتاز.