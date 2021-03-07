غانا تتوج بكأس وذهبية أفريقيا للشباب للمرة الرابعة في تاريخها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 مارس 2021, 11:27 صباحا
تتويج منتخب غانا ببطولة أفريقيا للشباب (إنترنت)

أسدل الستار بالملعب الأولمبي بموريتانيا على نهائيات بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، بتتويج غانا بكأس البطولة والميدالية الذهبية، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز في النهائي على أوغندا بهدفين دون مقابل، جاءا بإمضاء اللاعب دانيل بارنيه في الدقيقتين 22 و50 من أحداث اللقاء.

أدار النهائي طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبدالعزيز أبوه، والمساعدان حامدين ديبا ومريم شداد، وكان منتخب غامبيا قد جاء ثالثا وتوج بالميدالية البرونزية، بعد فوزه على تونس بركلات الترجيح 4 /2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يشار إلى أن منتخب نيجيريا هو الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 7 ألقاب، ومنتخب مالي هو حامل لقب النسخة الأخيرة، والتي أقيمت بالنيجر 2019.

يذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى لن تتأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب كما هو المعتاد، بعد قرار الاتحاد الدولي الفيفا بإلغاء نسخة العام الحالي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

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