طائرة الأهلى طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا تحلق في سماء الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 مارس 2021, 11:20 صباحا
تأهل طائرة الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جرت أمس السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس آخر ثلاث مباريات في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة بالدور السداسي.

المباراة الأولى انتهت بفوز السويحلي على الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاث أشواط لصفر، كانت نتائجها 25 / 13، 25 / 18، 25 / 10، أدار المباراة طاقم التحكيم المكون من عبدالسلام البكراوي حكما أول والدولي حسين البركي حكما ثانيا، وحكام حاملي الرايات فتحي القلعي وحسين الحويج وأبوبكر عبدالوهاب وشعبان بن عروس والمسجلان عبدالسلام بلعوطة ووائل بوشعالة.

وفي المباراة الثانية فاز الأهلي طرابلس على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاث أشواط لشوط، تقدم الأهلي طرابلس في الشوط الأول 25 / 11، والشوط الثاني كان التفوق فيه للاتحاد المصراتي 25 / 20، وعاد الأهلي طرابلس ليتفوق في الشوطين الثالث والرابع 25 / 13، 25 / 15، أدار المباراة الدوليان عبدالحكيم رمضان وعبدالسلام الرفاعي وحامل الرايات الحكام وعلي اشتيوي ونورالدين اليحياوي وعبدالسلام بلعوطة وعبدالسلام البكراوي، وقام بالتسجيل الحكمان حسين النيفرو وأبوبكر عبدالوهاب.

وفي المباراة الثالثة فاز أساريا على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها 25 / 21، 25 / 20، 25 /21، أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدولي جلال دهان حكما أول والثاني فتح الله الروياتي وحكام حاملي الرايات ربيع الرفاعي، حسين الحويج، حسين النيفرو، محمد الوافي، والمسجلان علي اشتيوي وشعبان بن عروس.

تصدر الأهلي طرابلس ترتيب الدور السداسي برصيد 10 نقاط، وجاء السويحلي ثانيا 9 نقاط، وثالثا الاتحاد المصراتي، ورابعا أساريا، وخامسا الهلال، وسادسا الأهلي بنغازي.

وبهذا تأهلت فرق الأهلى طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا للمربع الذهبي، وسيقام نصف دوري بينها بنظام التجمع ينطلق بالقاعة الكبرى بطرابلس بداية من الأربعاء المقبل ويتواصل لمدة ثلاثة أيام، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج بكأس وذهبية الدوري الليبي لهذا الموسم.

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