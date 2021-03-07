البوسيفي: عدم السيطرة على الجماهير يهدد الدوري الليبي بالملاعب المحايدة

حسين البوسيفي (أرشيفية : الإنترنت)

حذر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي أندية الدورى الممتاز من عدم التجاوب، وهدد بإقامة المباريات على ملاعب محايدة، في حالة عدم استجابة وتعاون الأندية في منع الجمهور من حضور المباريات، ووجه بالخصوص تعميما إلى رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، بحسب ما نشر عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

وأشار فيه إلى وجود خروقات وعدم التزام الأندية بتعليمات لجنة تنظيم المسابقات، وأنه لم يجد من التعاون المطلوب، لضمان نجاح الدورى، وطلب من الأنديه تكثيف الجهود والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بخصوص منع حضور الجمهور للمباريات.

وأكد البوسيفي، وفي حالة عدم الالتزام والتجاوب سيضطر اتحاد الكرة لإقامة ما تبقى من مباريات الدورى على ملاعب محايدة، بتحديد من قبل اللجنة العامة للمسابقات حتى ضمان نجاح الدوري واكتماله في أحسن الظروف.