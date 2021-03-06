تعادل سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والمدينة.. والاتحاد المصراتي يفوز على الوحدة

فريق الكرة بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي عبر فيسبوك)

اختُتمت، مساء اليوم السبت، مباريات الأسبوع الخامس بإجراء آخر مباراتين، الأولى جمعت الأهلي طرابلس والمدينة في قمة ديربي طرابلس، والأخرى جمعت الاتحاد المصراتي والوحدة في ملعب مصراتة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب طرابلس انتهت القمة بالتعادل السلبي ليتقاسم الفريقان نتيجة المباراة ويضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح الأهلي طرابلس 9 نقاط والمدينة خمس نقاط، وفي ملعب مصراتة انتهى لقاء الاتحاد المصراتي وضيفه الوحدة بفوز الاتحاد المصراتي بهدف دون رد، وجاء هدف الاتحاد المصراتي في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول بأقدام مهاجم الفريق أحمد القديري، وبهذه االنتيجة أصبح رصيد الاتحاد المصراتي 7 نقاط وتجمد رصيد الوحدة عند الـ7 نقاط.

وجاءت نتائج الأسبوع الخامس على النحو التالي في المجموعة الأولى:

- الأنوار - التعاون (2-3).

- الأهلي بنغازي - الصداقة (3-صفر).

- شباب الجبل - نجوم أجدابيا (صفر -1).

- الأخضر - التحدي (2-1).

- النصر - الهلال (1-1).

- خليج سرت - دارنس (0-0).