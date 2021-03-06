الأهلي بنغازي يقسو على الأنوار برباعية نظيفة

الأهلي بنغازي و الأنوار (فيسبوك)

جرت، أمس الجمعة، مباراة واحدة مؤجلة من الأسبوع الثاني في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين فريقي الأهلي بنغازي والأنوار لفرق المجموعة الأولى، وانتهت بفوز كبير لفريق الأهلي بنغازي الذي سجل في شباك فريق الأنوار أربعة أهداف نظيفة.

سجل أهداف الأهلي بنغازي طاهر بن عامر في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وثنائية للاعب محمد مرسال وهدفًا لسفيان بن عمران، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة حقق فريق الأهلي بنغازي ثلاث نقاط في رصيده، وأصبح بتسع نقاط من ثلاث مباريات فقط متقدمًا إلى المركز الثالث على لائحة سلم ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الأنوار عند نقطة واحدة، وهو في آخر ترتيب المجموعة.