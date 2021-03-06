سلة الأهلي بنغازي تلحق أول هزيمة بالنصر

جانب من منافسات السلة الليبية (إنترنت)

انطلقت، أمس الجمعة، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي أولى مباريات الإياب للدوري الليبي لكرة السلة لفرق المجموعة الثانية بلقاء القطبين، الأهلي بنغازي والنصر، الذي كان متسمًا بالندية والتشويق حتى الثواني الأخيرة في المباراة التي أدارها طاقم تحكيم مكون من الثلاثي عبد الحميد الحمري حكمًا أول، وخالد أحنيش حكمًا ثانيًا، وإبراهيم البرعصي حكمًا ثالثًا.

ألحقت سلة الأهلي بنغازي بالنصر أول هزيمة، حيث كان الربع الأول متكافئًا، وانتهى بتقدم الأهلي بنغازي بفارق نقطة واحدة 15 /14، أما الربع الثاني فانتهى بتفوق النصر بفارق 4 نقاط 16/ 12، وكان التقدم للنصر 30 / 27 في الربع الثالث، أما الربع الرابع فكانت الأفضلية للأهلي بنغازي الذي تمكن من تسجيل 27 نقطة مقابل 12 نقطة للنصر، ليتفوق الأهلي بنغازي بنتيجة المباراة وبفارق ثلاث نقاط 70 / 67، ويلحق الأهلي بنغازي أول هزيمة بالنصر، بعد خمس جولات، ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة لكل منهما.