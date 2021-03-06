معيوف يضع ليبيا في المركز 47 بـ«عالمية الرماية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 06 مارس 2021, 08:12 مساء
معيوف في المركز 47 بعالمية الرماية (إنترنت)

جاء الرامي الليبي أحمد معيوف في الترتيب 47 في بطولة العالم للرماية بالخرطوش ضمن منافسات التراب التي جرت على ميادين الرماية بنادي الصيد في مصر من بين 94راميًا.

توج بكأس البطولة والميدالية الذهبية الكرواتي أنطوان جلاسنوفيتش، ونال الميدالية الفضية الإسباني جوان غارسيا، والميدالية البرونزية للإسباني ألبرتو فرنانديز.

يشار إلى أن مختلف منافسات البطولة شهدت مشاركة 400 رامٍ مثلوا دول ليبيا والأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلي وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت ولبنان ولوكسمبرغ والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسورية والإمارات وأوكرانيا، ومصر البلد المستضيف.

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