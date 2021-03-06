الشلماني يناقش مشاكل التحكيم في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 06 مارس 2021, 06:08 مساء
الشلماني خلال اجتماعه بلجنة التحكيم (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

عقد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني اجتماعًا مهمًّا بلجنة التحكيم العامة، وناقش فيه الظروف والصعاب التي واجهت الحكام، وسير التحكيم خلال الأسابيع الماضية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

أيضًا ناقش الملاحظات التي رافقت المباريات والشكاوى التي وصلت من الأندية حول بعض الأخطاء التحكيمية والحد والتقليل من حجم أخطاء الحكام، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

وكانت عدة مباريات شابها الكثير من اللغط بسبب الأخطاء التحكيمية، وكذلك بسبب دخول بعض الجماهير والأطقم الإدارية لبعض الفرق، مما استوجب وقوف زمن المباريات عدة مرات.

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