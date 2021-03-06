طائرة الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي في المربع الذهبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 06 مارس 2021, 03:13 مساء
طائرة الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي في المربع الذهبي (إنترنت)

جرت أمس الجمعة بقاعة طرابلس ثلاث مباريات في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة بالدور السداسي، المباراة الأولى جمعت الأهلي بنغازي والهلال وتواصلت لخمسة أشواط، تقدم الأهلي بنغازي بنتيجة الشوطين الأول والثاني 26 / 24، 25 / 20.

أما الشوطان الثالث والرابع فكان التفوق فيهما للهلال 25 / 20، 25 / 15 فتم اللجوء إلى شوط الحاسم وحسمه الهلال لصالحه بفارق نقطتين 16/ 14 ليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 3/ 2، تحت إدارة طاقم التحكيم المكون من عبدالسلام الرفاعي حكما أول وإسماعيل الكيلاني حكما ثانيا وحمل الراية الحكام محمد الوافي وأبوبكر عبدالوهاب وربيع الرفاعي وعبدالسلام بلعوطة، وقام بعملية التسجيل الحكمان فتح الله الروياتي وشعبان بن عروس.

المباراة الثانية جمعت الجارين السويحلي والاتحاد المصراتي وانتهت المباراة بفوز السويحلي بنتيجة بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها 25 / 22، 25 /21، 25 / 19، وأدار المباراة طاقم تحكيم تكون من الدوليين جلال دهان حكما أول وعبدالحكيم رمضان حكما ثانيا، وتولى مهمة حكام حاملي الرايات وائل بوشعالة وحسين النيفرو ونورالدين اليحياوي وعبدالسلام البكراوي والمسجلان علي إشتيوي وفتح الله الروياتي.

وثالث المباريات جمعت الأهلي طرابلس وأساريا وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها 26/ 24، 25 /22، 25 /13، وأدار المباراة طاقم التحكيم الدولي حسين البركي حكما أول، ووائل بوشعالة حكما ثانيا، وحاملو الرايات الحكام علي إشتيوي وحسين الحويج وفتح الله الروياتي وشعبان بن عروس والمسجلان نور الدين اليحياوي ومحمد الوافي.

بعد مباريات أمس ضمنت فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي تأهلها للمربع الذهبي وهو الدور الرباعي وباقي المنافسة محصورة بين أساريا والهلال.

واليوم السبت ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس آخر ثلاث مباريات في الدور السداسي وتجمع المباريات السويحلي والأهلي بنغازي وتعقبها مباراة الهلال مع أساريا، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي.

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