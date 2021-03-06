الاتحاد يودع رئيسه وأحد رموزه الطيب ذياب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 06 مارس 2021, 01:48 مساء
الطيب ذياب (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت أسرة الرياضية الليبية وتحديدا نادي الاتحاد، أمس الجمعة، أبرز رموزها الإدارية، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، الطيب ذياب، وأعلنت إدارة نادي الاتحاد إيقاف النشاط الرياضي، لمدة يومين حدادا على روحه.

أيضا نعت الجمعية العمومية للنادي في منشور لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفقيد، ضمن ما جاء فيه «بمشاعر من الأسى والحزن ودعت جماهير نادي الاتحاد، أبرز رموزها وكلماتها الرياضية، وأحد الرؤساء السابقين للنادي الراحل الطيب ذياب، بعد صراع طويل مع المرض».

وأضاف المنشور «بقلوب يملؤها الأسى والحزن ننعى فقيدنا، وأنفسنا، وأسرته، وأهله وأحبابه، وندعو له بالرحمة والغفران، وأن يسكنه الله فسيح جناته، المرحوم بإذن الله الطيب ذياب، له بصمات واضحة وجلية عبر مسيرة لأكثر من نصف قرن، مكللة ومرصعة، بأسمى معاني العمل الجاد والمثابرة، وحب للمؤسسة الاتحادية، وأفنى حياته في خدمة نادي الاتحاد العريق».

وأكمل المنشور: «كانت له بصمات واضحة في حصول نادي الاتحاد على العديد من الألقاب، من خلال مناصبه الإدارية والقيادية بالنادي، وهذا ليس بغريب على رجل في مقامه، لقد غيبه الموت جسدا، لكنه سيبقى في قلوبنا، ما بقينا على قيد الحياة، ولن ننساه، وسيظل بأعماله ومآثره ومسيرته الحسنة، نبراسا وقدوة لنا وللأجيال القادمة، وداعا الطيب ذياب وإلى جنات الخلد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السيستاني للبابا: نهتم بأمن وسلام المسيحيين في العراق
عربى
أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين
اقتصاد
العملية السياسية في مفترق طرق: الاستفتاء أم الانتخابات أولا؟
ليبيا
لبنان: الفقراء يعيشون وسط مخاوف من رفع الدعم عن سلع أساسية
عربى
تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في عائلة واحدة بـ«بنت بيه»
ليبيا
الرئيس العراقي: نرحب بالبابا ضيفا عزيزا كريما بين العراقيين
عربى
بابا الفاتيكان يدعو في بغداد إلى «التصدي لآفة الفساد» و«تقوية المؤسسات»
دولى
ملعب بنينا يتزين لاستقبال المباريات الدولية في 2021
رياضة محلية
مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءا من أوائل الصيف
ليبيا
قضاء وديون وأداء متذبذب.. هكذا سقط برشلونة في درك الأزمات
رياضة عالمية
وفاة لاعب الظهرة والمنتخب الوطني السابق نجم الدين المالطي
رياضة محلية
هذا المساء | ستيفاني وليامز: راحة بعد «الضغط الليبي»
فيديو
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيكة هشة دون دحي وحليب