لاعب الأهلي طرابلس يطالب بالتعشيب الصناعي لملاعب كرة القدم

أبوبكر بن إبراهيم، لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق. (إنترنت)

اعتبر أبوبكر بن إبراهيم، لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، أن التعشيب الصناعي المستمر لملاعب كرة القدم الليبية أمر طبيعي، في ظل صعوبة الاهتمام بالعشب الطبيعي الذي يحتاج إلى مياه بشكل مستمر واهتمام من المهندسين الزراعيين وأدوية.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن جيله وأغلب جيل الثمانينات ونهاية السبعينات لعب وتألق في ملاعب العشب الصناعي، حيث إن أبرز ملعبين هما ملعب طرابلس وبنغازي كانا بالبساط الصناعي لقرابة العشرين عامًا.

وأكد أن العشب الصناعي الحالي متطور وموافق لمواصفات الفيفا وفيه جودة عالية.