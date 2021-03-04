النصر يفرض التعادل على الهلال في ديربي بنغازي.. والاتحاد يحقق الفوز على المحلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 04 مارس 2021, 08:54 مساء
فريق الاتحاد.. (المركز الإعلامي)

جرت اليوم، ثلاث مباريات في ملاعب طرابلس وشهداء بنينا وسرت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في ملعب طرابلس التقى المحلة والاتحاد، وانتهت هذه المباراة بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل، سجله جهاد شلدون في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة حصد فريق الاتحاد ثلاث نقاط مهمة، وأصبح رصيده 9 نقاط من ثلاث مباريات تعادل و2 فوز، بينما بقي المحلة برصيده السابق 3 نقاط.

وفي ملعب سرت انتهت مباراة خليج سرت ودارنس بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، فأصبح خليج سرت رصيده 5 نقاط وفريق دارنس رصيده من النقاط 3.

وفي ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة القمة في دربي مدينة بنغازي بين الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

سجل للهلال فيصل البدري في الدقيقة الثانية، وعدل للنصر عزو بنينا في الدقيقة 74، وشهدت المباراة توقف وقت طويل بسبب دخول الجمهور ولكنها انتهت بنتيجة التعادل 1-1.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح النصر 10 نقاط، والهلال 8 نقاط.

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