في الدوري.. الاتحاد يواجه المحلة والخليج يستضيف دارنس وقمة بين الهلال والنصر

استعدادت لاعبي النصر لمواجهة الهلال. (المركز الإعلامي لنادي النصر)

يتجدد الموعد اليوم الخميس، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراتين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس بالدوري.

بالمجموعة الأولى وعلى ملعب بنينا ببنغازي، يشهد لقاء المتعة والإثارة بين الجارين النصر والهلال، بداية من الثالثة عصراً، بقيادة الحكم محمد الهوني والمساعدين رمزي القاضي ومحمد الزايدي والحكم الرابع محمد الشحومي، والمراقب محمد الزلاوي.

ويستضيف فريق خليج سرت نظيره دارنس، بداية من الثالثة عصراً، بقيادة الحكم عثمان إبراهيم والمساعدين إبراهيم ابوكوز وفارس سلطان والحكم الرابع جمال ابريقي، والمراقب عبدالقادر الشيفاوي.

وفي منافسات المجموعة الثانية، يستضيف ملعب طرابلس لقاء بين الاتحاد أمام نظيره المحلة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بقيادة الحكم عصام الجهاني والمساعدان صالح الحاسي ومروان فرج والحكم الرابع محمد القبضي والمراقب فتحي الخباط.

وقبل مباريات اليوم جمع النصر تسع نقاط، والهلال سبع نقاط، وخليج سرت أربع نقاط، ودارنس نقطتين، والاتحاد ست نقاط، والمحلة ثلاث نقاط.

وبعد غد السبت ستقام مباراتان، الاتحاد المصراتي يستضيف الوحدة، على ملعب مصراتة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بقيادة الحكم حمزة الثموني والمساعدين عزالدين عطية ومحمد التير، والحكم الرابع رمضان طقطوق، والمراقب ناجي الخباط.

وبملعب طرابلس، الأهلي يلتقي المدينة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بقيادة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين مجدي كامل ووليد أبوحرارة، والحكم الرابع محمد رشدان، والمراقب محمد محرز.