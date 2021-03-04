السويحلي يحقق فوزه الأول في سداسي الطائرة

مباراة السويحلي وأساريا في دوري الطائرة. (إنترنت)

حقق السويحلي أمس فوزه الأول في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة الدور السداسي، وجاء على حساب أساريا وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج المباراة 25/14، و25/22، و25/22، وبهذا الفوز يرفع السويحلي رصيده إلى أربع نقاط، وبقي أساريا بنقطتيه السابقتين.

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من وائل بوشعالة حكما أول، والدولي جلال دهان حكما ثانيا، وحاملو الرايات الحكام حسين النيفرو وأبوبكر عبدالوهاب وشعبان بن عروس وفتحي القلعي، وقام بالتسجيل الحكمان عبدالسلام البكراوي، ونورالدين اليحياوي.

الترتيب الموقت

الاتحاد المصراتي ست نقاط والأهلي طرابلس خمس نقاط السويحلي أربع نقاط وأساريا نقطتان، والأهلي بنغازي نقطة واحدة والهلال دون نقاط.



واليوم الخميس سيتجدد الموعد بالقاعة الكبرى بطرابلس مع ثلاث مباريات في الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، أولى المباريات ستجمع الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ويعقبها لقاء السويحلي مع الهلال وثالثة المباريات ستجمع أساريا والاتحاد المصراتي.