فوز الأهلي طرابلس على الهلال في سداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 03 مارس 2021, 09:58 مساء
الأهلي طرابلس والهلال في الكرة الطائرة. (إنترنت)

تتواصل هذه الأيام بالقاعة الكبرى بطرابلس نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة (الدور السداسي) في ثانى مباريات اليوم الثاني الأربعاء.

حقق الأهلي طرابلس الفوز على الهلال وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها 25 / 21،  25/ 10،  26/ 24.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى خمس نقاط من مباراتين، وبقي الهلال دون نقاط.

وأدار المباراة تحكيميًا كل من فتح الله الروياتي، حكما أول، والدولي حسين البركي حكما ثانيا، وحامل الرايات الحكام: علي اشتيوي وعبدالسلام بلعوطة وربيع الرفاعي ونورالدين اليحياوي، وقام بالتسجيل الحكمان حسين النيفرو ونورالدين اليحياوي.

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