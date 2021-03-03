الاتحاد المصراتي يفوز على الأهلي بنغازي في سداسي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 03 مارس 2021, 05:47 مساء
منافسات كرة الطائرة الليبية. (إنترنت)

حقق الاتحاد المصراتي اليوم الأربعاء، فوزه الثاني في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة (الدور السداسي)، وجاء على حساب الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر.

كانت نتائج الأشواط (25 / 20  - 25/ 17 - 25 / 16) ليرتفع رصيد الاتحاد المصراتي إلى ست نقاط من مباراتين، وبقي الأهلي بنغازي بنقطته الوحيدة السابقة.

وأدار المباراة الحكم الدولي عبدالحكيم رمضان حكما أول، وعلي اشتيوي، حكما ثانيا، وحاملو الرايات الحكام حسين النيفرو وشعبان بن عروس، وفتحي القلعي وأبوبكر عبدالوهاب، والمسجلان نور الدين اليحياوي وعبدالسلام بلعوطة.

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