مدرب الخمس يعلن فسخ عقده دون كشف الأسباب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 03 مارس 2021, 04:38 مساء
مدرب فريق الخمس عماد الدهماني وسط معاونيه (إنترنت)

أعلن مدرب فريق الخمس الأول لكرة القدم عماد الدهماني عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» فسخ عقده بالتراضي مع إدارة نادي الخمس دون إبداء الأسباب، مقدما كل الشكر والتقدير لمدينة الخمس والإداريين والرياضيين.

فريق الخمس أحد فرق الدوري الممتاز، وقد فاز أمس الثلاثاء على الشط بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ورصيده الحالي 7 نقاط من 5 مباريات.

يعد المدرب عماد الدهماني من المدربين الشباب وسبق له أن درب الخمس وعمل مساعدا عدة مرات لمدربي فريق الأهلي طرابلس، وكان شارك في الدورة التدريبية الأخيرة، والتي أقامها الاتحاد العام الليبي لكرة القدم.

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