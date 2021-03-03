عمومية اليد تجدد ثقتها في الفوناس رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد

الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

جددت اليوم الأربعاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد ثقتها في الصديق الفوناس رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد لأربع سنوات مقبلة 2021 / 2025.

جاء ذلك فى الجلسة الانتخابية التى عقدتها الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة اليد بمدينة غريان وحصول قائمتة على 63 صوتا مقابل صوت واحد لقائمة منافسه إبراهيم سليمان صالح.

وضمت القائمة المنتخبة برئاسة الصديق الفوناس ونائبه جمال الزياني والأمين العام نجيب حسين وأمين الصندوق يونس محمد، وعضوية محمد الصغير وعبدالمجيد ونيس ومحمود اللافي ومحمد القن وسعد الشلوي.

يشار إلى أن لجنة الإشراف على العملية الانتخابية لاتحاد كرة اليد كانت برئاسة رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة ونائبه بشير احميده والمقرر شكري العطوشي وعضوية عمر الرمالي وحبيب محمد موسي عبدالسلام المبروك ولجنة الطعون برئاسة طارق مجبر ونائبه عادل زكره والمقرر عمر محمد سعد.