النصر يعبر المروج ويتأهل لنهائي كأس ليبيا لكرة السلة

النصر في منافسات السلة الليبية (إنترنت)

تأهل، أمس الثلاثاء، النصر إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة، بعد فوزه على المروج في المباراة التي جمعتهما بالمجمع الرياضي ببنغازي، بفارق ست نقاط.

تقدم النصر بالربع الأول وبفارق خمس نقاط 12/ 7، والربع الثاني شهد ندية وتقاربًا في النتيجة وانتهى لصالح النصر بفارق نقطة واحدة 12/ 11، والربع الثالث كان التفوق فيه للنصر أيضًا 11/ 7 ، والربع الرابع تفوق المروج 11/ 7، لينتهي اللقاء بفوز النصر بنتيجة 42/ 36، ضاربًا موعدًا مع الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الثلاثي، محمد البريكي، عبدالحميد الحمري، عبدالعزيز الماقوري.