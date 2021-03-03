مواجهات قمة في الدوري الليبي السداسي للكرة الطائرة

منافسات في الكرة الطائرة (إنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس مع ثلاث مباريات في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة بالدوري السداسي، المباراة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي برصيد 3 نقاط مع الأهلي بنغازي بنقطة واحدة، وتعقبها مباراة الهلال دون نقاط مع الأهلي طرابلس بنقطتين، وثالث المباريات ستجمع أساريا مع السويحلي وكليهما بنقطتين في رصيده.

يشار إلى أن نهائيات الدور السداسي ستتواصل حتى السبت المقبل بواقع ثلاث مباريات يوميًّا، ومباريات غد الخميس ستكون الأولى بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء السويحلي مع الهلال، وثالث المباريات ستجمع أساريا مع الاتحاد المصراتي.