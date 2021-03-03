فوز الاتحاد المصراتي وأساريا والأهلي طرابلس في سداسي الطائرة

مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي في دوري الطائرة. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)

انطلقت اليوم الثلاثاء بالقاعة الكبرى بطرابلس نهائيات بطولة ليبيا لكرة الطائرة (الدور السداسي) بثلاث مباريات، جاءت نتائجها كالتالي:

في المباراة الأولى تفوق الاتحاد المصراتي على الهلال بنتيجة ثلاث أشواط لصفر، كانت نتائجها (25/ 23 - 26 / 24 - 25 / 22)، وأدار المباراة طاقم تحكيم تكون من جلال دهان حكما أول وعبدالسلام البكراوي حكما ثان.

وحاملي الرايات محمد الوافي ونورالدين اليحياوي ووائل بوشعالة و حسين الحويج، والمسجلان إسماعيل الكيلاني، وعبدالسلام الرفاعي.

والمباراة الثانية جمعت فريق اساريا والأهلي ببنغازي، وتواصلت لخمسة أشواط، تقدم أساريا بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25 /18 - 33 / 31) والشوطين الثالث والرابع كان التفوق فيهما للأهلي بنغازي (26 / 24 - 25 / 21) وحسم أساريا الشوط الخامس لصالحه (15 / 12) والتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من الدولي عبدالسلام الرفاعي، حكما أول، وفتح الله الروياتي حكما ثان، وحكام الراية عبدالسلام بلعوطة، وفتحي القلعي وشعبان بن عروس وأبوبكر عبدالوهاب والمسجلان حسين الحويج ونورالدين اليحياوي.

والمباراة الثالثة جمعت الأهلي طرابلس والسويحلي، وتواصلت لخمسة أشواط أيضا تقدم السويحلي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (31 / 29 - 25 / 19) والشوطين الثالث والرابع كان التفوق فيهما للأهلي طرابلس (25 / 19 - 25 / 19).

وحسم الأهلي طرابلس الشوط الخامس لصالحه وبنتيجة (15 / 12) وليتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وأدار المباراة الدوليان حسين البركي حكما أول، وعبدالحكيم رمضان حكما ثان.

وبعد مباريات اليوم جاءت الصدارة للاتحاد المصراتي بثلاث نقاط، ويليه الأهلي طرابلس والسويحلي، بنقطتين لكل منهما، واساريا والأهلي بنغازي بنقطة واحدة لكل منهما، وفي آخر الترتيب الهلال بدون نقاط.