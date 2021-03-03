نجوم أجدابيا يحقق أول فوز له.. والخمس يعبر الشط في الدوري الليبي

فريق نجوم أجدابيا. (المركز الإعلامي)

جرت اليوم مباراتين في ملعبي الخمس وشيخ الشهداء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع فريق نجوم أجدابيا تحقيق أول فوز له على فريق شباب الجبل بهدف دون مقابل، سجله ناجي كمونة في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة حقق نجوم أجدابيا أول فوز له في الدوري وأصبح رصيده أربع نقاط، بينما بقي فريق شباب الجبل بنفس رصيده السابق 3 نقاط.

وفي ملعب الخمس، شهدت مباراة الخمس وضيفه الشط تسجيل ستة أهداف، حيث فاز الأول برباعية مقابل هدفين للشط.

سجل أهداف الخمس يعقوب عبد الله هدفين واللاعب عبدالله بن خليل، هدفًا، واللاعب عبدالرؤوف الشبلي هدفًا، بينما سجل أهداف الشط اللاعب مروان زقلام واللاعب عز الدين مصباح.

بهذا الفوز رفع فريق الخمس رصيده إلى النقطة السابعة، فيما تجمد رصيد الشط بنقطة واحدة.