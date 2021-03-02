23 هدفا و4 انتصارات في كرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 02 مارس 2021, 09:38 مساء
أحد فرق دوري كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

جرت اليوم الثلاثاء، أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، انتهت جميعها بالفوز، واهتزت فيها الشباك 23 مرة.

وجاءت النتائج المسجلة، بالمنطقة الثالثة كالتالي:

التحدي يفوز على الصخرة بأربعة أهداف لثلاثة 4/3، والأحرار يفوز على الشموع بأربعة أهداف دون مقابل.

وبالمنطقة السادسة تحدي مرزق يفوز على النسور بهدفين مقابل هدف، وتساوة على الريف بأربعة أهداف لثلاثة.

وغدا الأربعاء سيتجدد الموعد مع خمس مباريات بالقدم المصغرة، بالمنطقة الخامسة على ملعب القلعة ستقام مباراتان، الازدهار يلتقي النجم الرابطي بداية من الثالثة مساء، وتعقبها مباراة ويفرن والعبور.

وعلى ملعب الرحيبات سيجمع اللقاء الوحدة الزنتان مع النضال كاباو، وبالمنطقة السادسة على ملعب غدوه سيلتقي الإيمان مع الشروق، وعلى ملعب جيزاو سيجمع اللقاء النصر مع غدوة.

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