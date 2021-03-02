تعرف على جدول مباريات الأسبوع السادس للدوري الليبي الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، الذي سيكون على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
الأحد 7 مارس: التعاون × نجوم أجدابيا، بملعب أجدابيا.
الإثنين 8 مارس: التحدي × شباب الجبل، بملعب بنينا.
الثلاثاء 9 مارس: الهلال × دارنس، بملعب شهداء بنينا، والصداقة × خليج سرت، بملعب الصداقة بشحات.
الأربعاء 10 مارس: الأنوار × النصر، بملعب شهداء الأبيار.
الخميس 11 مارس: الأخضر × الأهلي بنغازي (مؤجلة).
المجموعة الثانية:
الإثنين 8 مارس: الشط × رفيق، بملعب طرابلس، والسويحلي × الخمس، بملعب مصراتة.
الثلاثاء 9 مارس: أبوسليم × المحلة، بملعب طرابلس.
الأربعاء 10 مارس: الاتحاد × الوحدة، بملعب طرابلس.
الخميس 11 مارس: الأهلي طرابلس × الاتحاد المصراتي، بملعب طرابلس.
الجمعة 12 مارس: المدينة × الأولمبي بملعب طرابلس.