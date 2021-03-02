تعرف على جدول مباريات الأسبوع السادس للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 02 مارس 2021, 08:11 مساء
مباراة بين فريق الأهلي بنغازي والصداقة في الدوري الممتاز. (المركز الإعلامي للأهلي بنغازي)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، الذي سيكون على النحو التالي:

المجموعة الأولى:
الأحد 7 مارس: التعاون × نجوم أجدابيا، بملعب أجدابيا.

الإثنين 8 مارس: التحدي × شباب الجبل، بملعب بنينا.

الثلاثاء 9 مارس: الهلال × دارنس، بملعب شهداء بنينا، والصداقة × خليج سرت، بملعب الصداقة بشحات.

الأربعاء 10 مارس: الأنوار × النصر، بملعب شهداء الأبيار.

الخميس 11 مارس: الأخضر × الأهلي بنغازي (مؤجلة).

المجموعة الثانية:
الإثنين 8 مارس: الشط × رفيق، بملعب طرابلس، والسويحلي × الخمس، بملعب مصراتة.

الثلاثاء 9 مارس: أبوسليم × المحلة، بملعب طرابلس.

الأربعاء 10 مارس: الاتحاد × الوحدة، بملعب طرابلس.

الخميس 11 مارس: الأهلي طرابلس × الاتحاد المصراتي، بملعب طرابلس.

الجمعة 12 مارس: المدينة × الأولمبي بملعب طرابلس.

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