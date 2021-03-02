الوسط الرياضي يتفاعل مع عودة الطشاني لسباق المنافسة على انتخابات اتحاد الكرة

أنور الطشاني. (إنترنت)

تفاعل الوسط الرياضي الليبي مع خبر عودة أنور الطشاني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، للمنافسة من جديد في انتخابات اتحاد كرة القدم، بعد صدور حكم قضائي يعيده للانتخابات التي أبعد منها بقرار من لجنة الطعون الخاصة بالانتخابات.

وكانت محكمة القضاء المدني في باب بن غشير الجزئية بطرابلس، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول اعتراض أنور الطشاني، في الدخول لانتخابات رئاسة الاتحاد الليبي، التي ستقام في مدينة طبرق في الـ27 من مارس الجاري.

جمال أبونوارة اللاعب السابق والمرشح لرئاسة الاتحاد أيضًا، بارك في منشور على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» لزميله أنور الطشاني، بكل روح رياضية.

عبدالواحد أبوزقية، الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة، اعتبر أنه وحتى من غير المحكمة، القرار كان باطلًا لأن تشكيل لجنة الطعون معيب ولا يجوز لاتحاد الكرة أن يصدر قرارا بإنشائها.

إيهاب العريبي، رئيس نادي النصر السابق، قال في منشور له عبر حسابه على «فيسبوك» إن لجنة الطعون لا تملك حق إبعاد أي مرشح ومهامها فقط النظر في الانتخابات والمترشحين وتقبل الطعون عند إجراء الانتخابات.