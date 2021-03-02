صولة يتحدث عن انتقاله إلى «الترجي» التونسي ومرافقة الهوني

محمد صولة. (إنترنت)

كشف المحترف الليبي محمد صولة، مهاجم «الصفاقسي» التونسي، تلقية عدة عروض من أندية تونسية.

ولم يفصح صولة في تصريحاته لقناة «218» عن أسماء الأندية التي طلبت التعاقد معه، مؤكدًا أن اللعب لـ«الصفاقسي» يعد شرفًا كبيرًا له.

وعن إمكانية انتقاله لـ«الترجي» ليرافق زميله في المنتخب، حمدو الهوني، قال: «إن شاء الله خير، الله أعلم».

وتابع: «هناك عروض لكن لا يمكنني الإفصاح عنها، في ظل ارتباطي بعقد مع نادٍ كبير مثل الصفاقسي».

وعن إمكانية العودة للمنافسة على بطولة الدوري التونسي، أشار: «الفرق حاليًا 7 نقاط، ونحن أضعنا نقاطًا كثيرة خلال مرحلة الذهاب، خاصة خارج ملعبنا أمام الفرق الصغيرة».

واختتم: «سنحاول التركيز خلال الإياب لجمع أكثر عدد من النقاط للمنافسة على اللقب».