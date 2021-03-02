الشلماني يتفقد ملعب شهداء بنينا لمتابعة تنفيذ تعليمات «كاف»

الشلماني يتفقد ملعب بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي)

قام رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، الإثنين، بزيارة لملعب شهداء بنينا الدولي برفقة المهندس محمد قريميدة المكلف من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» لتفقد الملعب ومختلف مرافقه والوقوف على جاهزيته ومتابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات لجنة التفقد والتفتيش من أجل الإسراع في معالجة النواقص والاحتياجات حتى يكون جاهزًا خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم كرمت أندية وراوبط الأندية والاتحادات الرياضية الشلماني أثناء استقبالهم له أمس بقاعة كبار الزوار بمطار بنينا الدولي على مساهمته في إنجاز ونجاح رفع المعاناة عن الفرق المحلية والمنتخبات الوطنية التي عانت كثيرًا طوال السنوات الماضية.

واستقبل ممثلو ورؤساء أندية مدينة بنغازي وما جاورها وروابط الأندية الرياضية واتحاداتها الفرعية بالمنطقة الشرقية الشلماني لدى عودته من العاصمة الموريتانية نواكشوط، لمناسبة مساعي رفع الحظر عن الملاعب.

الشلماني يتفقد ملعب بنينا (صفحة اتحاد الكرة الليبي)

تكريم الشلماني (صفحة اتحاد الكرة الليبي)