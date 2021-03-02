أوغندا وغانا في نهائي كأس أفريقيا للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 02 مارس 2021, 11:07 صباحا
أوغندا تتأهل على حساب تونس (إنترنت)

خطف منتخبا أوغندا وغانا ورقتي التأهل إلى نهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما بعد فوزهما أمس الإثنين في مباراتي دور نصف نهائي البطولة القارية بالملعب الأولمبي بموريتانيا.

منتخب غانا تأهل بعد فوزه على غامبيا بهدف دون رد جاء بإمضاء لاعبه يوها فى الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول، أما منتخب أوغندا فتأهل بعد فوزه العريض على تونس بأربعة أهداف مقابل هدف، بادرت أوغندا بالتسجيل في الدقيقة 4 عن طريق اللاعب باسونقا وعادلت تونس بهدف آدم بن لامين فى 34.

بعدها بدقيقتين تمكن النجم الأوغندي الصاعد كاكوزا من تسجيل الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم أوغندا بهدفين مقابل هدف، وفي الشوط الثاني تمكن كاكوزا من إضافة هدفين، لتنتهي المباراة بفوز أوغندا بأربعة أهداف مقابل هدف 4 / 1.

يقام الجمعة المقبل مباراة تحديد الترتيب الثالث على الميدالية البرونزية وتجمع تونس وغامبيا، بينما السبت المقبل يشهد مباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية وتجمع منتخبي أوغندا وغانا.

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