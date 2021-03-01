الهلال والاتحاد المصراتي يفتتحان الدوري السداسي للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 مارس 2021, 10:43 مساء
قرعة الدوري السداسي للكرة الطائرة. (إنترنت)

تنطلق غدًا الثلاثاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس، مباريات الدوري السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الهلال والأهلي بنغازي والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس وأساريا.

وقد أسفرت القرعة التي أُقيمت اليوم الإثنين، عن المواجهات التالية: 

في اليوم الافتتاحي ستقام غدًا ثلاث مباريات، الافتتاح سيكون بمباراة الاتحاد المصراتي والهلال، وتعقبها مباراة أساريا والأهلي بنغازي، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس والسويحلي.

ويتواصل الدوري السداسي لمدة خمسة أيام، بواقع ثلاث مباريات  يوميًّا، حيث تتأهل للمرحلة النهائية الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى. 

ويقام نصف دوري بين الفرق الأربعة بالقاعة الكبرى بطرابلس، وبنظام التجمع، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب صور لكزس NX الجديدة