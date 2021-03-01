الهلال والاتحاد المصراتي يفتتحان الدوري السداسي للطائرة

قرعة الدوري السداسي للكرة الطائرة. (إنترنت)

تنطلق غدًا الثلاثاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس، مباريات الدوري السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الهلال والأهلي بنغازي والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس وأساريا.

وقد أسفرت القرعة التي أُقيمت اليوم الإثنين، عن المواجهات التالية:

في اليوم الافتتاحي ستقام غدًا ثلاث مباريات، الافتتاح سيكون بمباراة الاتحاد المصراتي والهلال، وتعقبها مباراة أساريا والأهلي بنغازي، وثالث المباريات ستجمع الأهلي طرابلس والسويحلي.

ويتواصل الدوري السداسي لمدة خمسة أيام، بواقع ثلاث مباريات يوميًّا، حيث تتأهل للمرحلة النهائية الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى.

ويقام نصف دوري بين الفرق الأربعة بالقاعة الكبرى بطرابلس، وبنظام التجمع، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة.