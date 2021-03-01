اليوم.. قرعة الدوري السداسي للكرة الطائرة

الزي الرسمي لفريق الأهلي بنغازي. (إنترنت)

تجرى مساء اليوم بصالة الأكاديمية بطرابلس، قرعة الدوري السداسي للكرة الطائرة، في الساعة السابعة مساء، والتي تأهل لها كل من الأهلي بنغازي والهلال من المنطقة الأولى، والسويحلي والاتحاد المصراتي من المنطقة الثانية، والأهلي طرابلس وأساريا من المنطقة الثالثة.

وقد جرى صباح اليوم تقديم الزي الرسمي والاحتياطي لكل الفرق المشاركة في هذا الدور.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس الجنة الإعلامية بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة أنور الطوباشي، إن بطولة الدوري السداسي ستكون من ذهاب فقط.

وأوضح أن البطولة تنطلق غدا بالقاعة الكبرى بطرابلس التي تم تجهيزها، وسوف يتأهل أربعة فرق إلى الدور الرباعي والنصف نهائي والنهائي لإحراز بطولة الدوري الليبي لهذا الموسم للكرة الطائرة.