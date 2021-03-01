الأنوار يستضيف التعاون.. ورفيق يلتقي أبوسليم في الدورى الليبي.. الإثنين

مباراة لفريق الأنوار في الدوري الليبي (صفحة نادي الأنوار عبر فيسبوك)

ينطلق اليوم الإثنين، الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراتين، ففي المجموعة الأولى يستضيف الأنوار نظيره التعاون، على ملعب الأبيار، في تمام الساعة الثالثة عصراً، بإدارة الحكم يحيى الوحيشي، والمساعدين محمد بشير وأحمد ضيف، والحكم الرابع عماد خريبيش، والمراقب فوزي الدالي.

وفي المجموعة الثانية رفيق يلتقي أبوسليم على ملعب صبراتة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بإدارة الحكم الطاهر فرج، والمساعدين عبدالباسط سعيد وعلاء حسين والحكم الرابع يونس الصابوني والمراقب الهادي اسويطي.

وقبل المباراتين الأنوار بنقطة واحدة من 3 مباريات، والتعاون نقطتين من 4 مباريات، ورفيق 4 نقاط من 4 مباريات، وأبوسليم 5 نقاط من 4 مباريات.