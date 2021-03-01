معيوف يبدأ تمثيل ليبيا في عالمية الرماية بمصر

ليبيا في منافسات الرماية بالخرطوش (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل على ميدان الرماية بنادي الصيد في مصر بطولة العالم للرماية بالخرطوش، وسيكون اليوم الإثنين الموعد مع مشاركة الرامي الليبي أحمد معيوف المشارك في منافسات بطولة رماية التراب ومنافسات بطولة التراب ستتواصل لمدة يومين بمشاركة 94 راميا.

يشار إلى أن بطولة العالم للرماية بالخرطوش تشهد مشاركة قرابة 400 رام يمثلون دول ليبيا والأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلي وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدانمارك وإسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا وسورية والإمارات وأوكرانيا ومصر البلد المستضيف.