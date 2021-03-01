الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي كأس المنطقة الغربية لكرة السلة

فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة. (المركز الإعلامي)

يلتقي غدًا فريقي الأهلي طرابلس، والاتحاد في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة، بعد وصولهما مساء اليوم إلى المباراة النهائية لمنافسات المنطقة الغربية.

فريق الاتحاد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه مساء اليوم على فريق اليرموك بنتيجة (73-56).

فيما وصل فريق الأهلي طرابلس إلى المباراة النهائية للمنطقة الغربية بعد فوزه على فريق المدينة بنتيجة (71-61).

ومن منافسات المنطقة الشرقية في المباراة التي أقيمت مساء اليوم فاز فريق الأهلي بنغازي على نظيره الهلال بنتيجة (86-74)، وبذلك يتأهل لملاقاة المروج في نصف نهائي المنطقة الشرقية.