مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم

الأخضر في مسابقة الدوري العام (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباريات وحكام الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز، للمجموعتين الأولى والثانية.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

البداية بالمجموعة الأولى، التي تنطلق غدًا الإثنين بمباراة الأنوار والتعاون، على ملعب الإبيار بداية من الثالثة عصراً، بقيادة الحكم يحيي الوحيشي والمساعدان محمد بشير وأحمد ضيف والحكم الرابع عماد خريبيش والمراقب فوزي الدالي.

ووالثلاثاء 2 مارس ستقام مباراتين الأهلي بنغازي يلتقى الصداقة، على ملعب شهداء بنينا، بداية من الثالثة عصراً، بقيادة الحكم عبدالله الفضيل والمساعدان باسم سيف النصر، وعطيه محمد، والحكم الرابع باسط شهوب، والمراقب عثمان الجازوي.

ومباراة شباب الجبل مع نجوم أجدابيا، على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء بداية من الثالثة عصراً بقيادة الحكم محمد الزروق والمساعدان عبدالعريز زريق وعماد المرابط والحكم الرابع سامي الضاوي والمراقب فيصل بادي.

ويوم الأربعاء 3 مارس، يستضيف الأخضر نظيره التحدي، على ملعب شيخ الشهداء، بالبيضاء بداية من الثالثة عصراً، بقيادة الحكم خليل سنان والمساعدان أحمد عوينه، وفيصل بن علي، والحكم الرابع على أبوشكيوه والمراقب سليمان عطيه.

ويوم الخميس 4 مارس، ستقام مباراتين النصر يواجه الهلال، على ملعب شهداء بنينا، بداية من الثالثة عصراً، بقيادة الحكم محمد الهوني والمساعدان رمزي القاضي ومحمد الزايدي والحكم الرابع محمد الشحومي والمراقب محمد الزلاوي.

ويستضيف خليج سرت نظيره دارنس، بداية من الثالثة عصراً، بقيادة الحكم الجيلاني عثمان والمساعدان إبراهيم ابوكوز وفارس سلطان والحكم الرابع جمال ابريقي والمراقب عبدالقادر الشيفاوي.

أما في مواجهات المجموعة الثانية، ستنطلق غد الإثنين مباراة رفيق وأبوسليم على ملعب صبراتة، بداية من الثالثه والنصف عصراً، بقيادة الحكم الطاهر فرج والمساعدان عبدالباسط سعيد وعلاء حسين والحكم الرابع يونس الصابوني، والمراقب الهادي اسويطي.

ويوم الثلاثاء 2 مارس، يستضيف فريق الخمس نظيره الشط، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بقيادة الحكم رافع الحوتي والمساعدان محمد بلعم وفتحي القماطي والحكم الرابع عبدالحميد قشيره والمراقب فوزي الشحومي، والأربعاء 3 مارس، يواجه الأوليمبي نظيره السويحلي، على ملعب الزاوية، بداية من الثالثة والنصف عصرا، بقيادة الحكم مصطفة الدريسي والمساعدان سفيان علي وسالم المراكبي والحكم الرابع ناجي الغنودي، والمراقب سعيد عياد.

والخميس 4 مارس الاتحاد يلتقى المحلة، على ملعب طرابلس، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بقيادة الحكم عصام الجهاني والمساعدان صالح الحاسي مروان فرج، والحكم الرابع محمد القبضي، والمراقب فتحي الخباط.

والسبت 6 مارس ستقام مباراتين، الاتحاد المصراتي يستضيف الوحدة، على ملعب مصراتة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بقيادة الحكم حمزة الثموني والمساعدان عزالدين عطيه ومحمد التير، والحكم الرابع رمضان طقطوق والمراقب ناجي الخباط.

وعلى ملعب طرابلس يلتقي الأهلي طرابلس بنظيره المدينة، بداية من الثالثة والنصف عصراً، بقيادة الحكم أحمد الشلماني والمساعدان مجدي كامل ووليد ابوحراره والحكم الرابع محمد رشدان والمراقب محمد محرز.