بالصور.. استقبال حافل لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس

استقبال حافل لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس. (إنترنت)

حظي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، لدى وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس مساء أمس باستقبال حافل، من قبل عديد الشخصيات الرياضية والأندية والمكتب التنفيذي والاتحادات الفرعية وروابط الأندية ووسائل الإعلام.

يأتي ذلك بعد المساعي التي قام بها رئيس الاتحاد الليبي وجميع المكونات الرياضية والحكومية والأمنية في المساهمة برفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد سنوات طويلة من اللعب خارج الديار.

هذا القرار الذي لقي صدي طيبًا في الأوساط الرياضية والجماهير الرياضية من خلال برقيات التهاني والتبريكات عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكانت ليبيا عانت كثيرًا جراء الحظر على الملاعب الليبية منذ أكثر من 7 سنوات، مما كبد الخزانة الليبية مبالغ طائلة، وكذلك عمليات التنقل والإقامة، وحرمان الجمهور الليبي من متابعة الفرق الليبية والمنتخبات الليبية، حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 مباراة خارج الديار، والتي تسببت في الإخفاقات المتتالية لكرة القدم الليبية، والظلم التحكيمي بسبب عدم اللعب في ملاعبنا.

وستقام أول مباراة بعد رفع الحظر بملعب بنينا، وستجمع هذه المباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي ضمن تصفيات أمم أفريقيا في الـ25 من شهر مارس المقبل.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» فإن ملعب طرابلس سيدخل الصيانة لتنفيذ ملاحظات لجنة الـ«كاف»، وأن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة قال في تصريح إعلامي له إنه سيتم تغيير أرضية ملعب طرابلس من العشب الطبيعي إلى العشب الصناعي، وسيكون من أجود الأنواع العالمية وأن الصيانة سوف تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

استقبال حافل لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس. (إنترنت)

استقبال حافل لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس. (إنترنت)