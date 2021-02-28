طرابلس تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 28 فبراير 2021, 06:11 مساء
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبدالوهاب زوبي. (إنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عبدالوهاب زوبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الحالي ستنطلق الثلاثاء بالقاعة الكبرى بطرابلس.

وأوضح أنه يشارك في البطولة الفرق الست المتأهلة من المرحلة الأولى، وهي عن المجموعة الأولى فريقا الهلال والأهلي بنغازي، ومن المجموعة الثانية السويحلي والاتحاد المصراتي، ومن المجموعة الثالثة الأهلي طرابلس وأساريا.

وأضاف زوبي أن المباريات ستقام بنظام التجمع وبطريقة نصف الدوري، والواقع ثلاث مباريات يوميًّا ولمدة خمسة أيام متواصلة، وتتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى المرحلة النهائية والتي ستنطلق بنفس القاعة بداية من الثلاثاء 9 مارس وبواقع مباراتين يوميًّا وبنظام نصف دوري
والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة.

وأكد عبدالوهاب زوبي، أن نهائي كأس ليبيا سيقام أيضًا بالقاعة الكبرى بطرابلس بمشاركة فرق الهلال والسويحلي والأهلي طرابلس، أيام السابع والثامن والتاسع من أبريل المقبل، وبنظام نصف الدوري.

وأشار زوبي إلى أن حضور المباريات مقتصر على 10 أشخاص فقط من كل نادٍ، بسبب جائحة كورونا، وأن للجنة العليا للبطولة الحق في نقل البطولة لأي قاعة أخرى،  في حالة تعذر استمرارها في طرابلس.

وفي الختام ناشد زوبي المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء بالعاصمة، الاهتمام بهذا الحدث الرياضي الذي يجمع شبابًا من مختلف المدن الليبية.

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