مانيطة لـ«بوابة الوسط»: ليبيا بثمانية رياضيين في أفريقية الملاكمة بالكونغو

جانب من تدريبات الملاكمة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي للملاكمة عبدالكريم مانيطة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا للملاكمة، والتي ستقام بالكونغو في الفترة من 20 إلى 27 مارس المقبل.

وأضاف مانيطة أن المشاركة ستكون بثمانية رياضيين وهم: عبدالباسط بالخير وزن خفيف، ومحمد بالراشد وزن خفيف متوسط، وامحمد المقصبي وزن متوسط، ومؤيد عكاشة وزن الذبابة، وسعد الفلاح وزن ثقيل، وعمر قصيبات وزن فوق الثقيل، ومحمد فريضة وزن خفيف ثقيل، وأكرم انبيه وزن الديك، بجانب المدرب نوري بن طالب، ومساعده عبدالناصر المسلاتي.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه جار التجهيز لإقامة معسكر خارجي لمنتخب الملاكمة يتواصل لمدة ثلاثة أسابيع تتخلله العديد من المباريات الودية.