اتحاد الطائرة يعلن تشكيل لجانه المشرفة على نهائيات بطولات ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 28 فبراير 2021, 12:54 مساء
مباراة الهلال أمام النصر في كرة الطائرة (المركز الإعلامي)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك قرار بتشكيل لجان بطولة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة، التي ستقام بالقاعة الكبرى بمدينة طرابلس في الفترة من الثاني وحتى الحادي عشر من مارس المقبل.

مدير البطولة بدر عمر الشريف، واللجنة العليا للبطولة برئاسة مصباح البغدادي ونائبه عبدالوهاب زوبي وعضوية عيد إدريس وطارق صولة عيسي أبوعزيزة وميلود الحمروش.

لجنة الحكام برئاسة علي المكشالي ونائبه علي القاضي والمقرر علي دوه وعضوية إسماعيل الكيلاني ومفتاح العقوري، أما اللجنة المشرفة برئاسة خيري دوه ونائبه إبراهيم نصر والمقرر حسن الحضيري، وعضوية وجدي القمبري وعبدالرحمن نوفل.

لجنة المراقبة برئاسة رمضان الواعر ونائبه ونيس زكه والمقرر عبدالسلام الجندي، وعضوية عبدالسلام الكشكري ومحمد المريول وعلي الطاهر، أما اللجنة الإعلامية برئاسة أنور الطشاني ونائبه خليل عبيد والمقرر فرج الفرجاني، وعضوية محمد العالم وسالم أبوخريص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج
ليبيا
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى ...
ليبيا
ترقب فرنسي لـ«وصفة أميركية» تُخلي ليبيا من «الوجود الروسي والتركي»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ملقة تستقبل أول حافلة ذاتية القيادة