اتحاد الطائرة يعلن تشكيل لجانه المشرفة على نهائيات بطولات ليبيا

مباراة الهلال أمام النصر في كرة الطائرة (المركز الإعلامي)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك قرار بتشكيل لجان بطولة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة، التي ستقام بالقاعة الكبرى بمدينة طرابلس في الفترة من الثاني وحتى الحادي عشر من مارس المقبل.

مدير البطولة بدر عمر الشريف، واللجنة العليا للبطولة برئاسة مصباح البغدادي ونائبه عبدالوهاب زوبي وعضوية عيد إدريس وطارق صولة عيسي أبوعزيزة وميلود الحمروش.

لجنة الحكام برئاسة علي المكشالي ونائبه علي القاضي والمقرر علي دوه وعضوية إسماعيل الكيلاني ومفتاح العقوري، أما اللجنة المشرفة برئاسة خيري دوه ونائبه إبراهيم نصر والمقرر حسن الحضيري، وعضوية وجدي القمبري وعبدالرحمن نوفل.

لجنة المراقبة برئاسة رمضان الواعر ونائبه ونيس زكه والمقرر عبدالسلام الجندي، وعضوية عبدالسلام الكشكري ومحمد المريول وعلي الطاهر، أما اللجنة الإعلامية برئاسة أنور الطشاني ونائبه خليل عبيد والمقرر فرج الفرجاني، وعضوية محمد العالم وسالم أبوخريص.