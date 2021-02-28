تفاصيل الأسبوع الرابع وخريطة الخامس في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 28 فبراير 2021, 01:21 صباحا
الأخضر في مسابقة الدوري العام (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

اختُتمت مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام الممتاز الليبي لكرة القدم بإجراء آخر مبارياته بتحقيق التعادل في أربع مباريات والفوز في سبع مباريات وتسجيل 23 هدفًا.

لم تسجل مباريات هذا الأسبوع أي بطاقة حمراء، وشهد الأسبوع نفسه استقالة مدرب فريق الشط محمد إسماعيل بعد خسارة فريقه أمام الأولمبي بهدفين دون رد.

المجموعة الأولى
الأنوار - الهلال (ملعب بنينا) 1-3.
التعاون - شباب الجبل (ملعب أجدابيا)2-2.
 النصر - خليج سرت (ملعب شهداء بنينا) 2-1.
نجوم أجدابيا - الأخضر (ملعب أجدابيا) صفر-1.
 التحدي - الصداقة (ملعب بنينا)3-1.
 دارنس - الأهلي بنغازي (درنة) مؤجلة.

المجموعة الثانية
 المحلة - رفيق (ملعب طرابلس) 1-1.
 أبوسليم - الخمس (ملعب طرابلس) صفر – صفر.
الشط - الأولمبي (ملعب طرابلس) صفر -2.
السويحلي - الأهلي طرابلس (ملعب مصراتة) صفر- صفر.
 الاتحاد المصراتي - الاتحاد (ملعب مصراتة) 1-2.
الوحدة - المدينة (ملعب طرابلس) 1-صفر.

الترتيب العام للمجموعة الأولى:  الأخضر 12 نقطة، النصر 9، التحدي 9، الهلال 7، خليج سرت 4، الصداقة 4، شباب الجبل 3، التعاون 2، نجوم أجدابيا نقطة واحدة، الأنوار نقطة واحدة.

الترتيب العام للمجموعة الثانية: الأهلي طرابلس 8 نقاط، الوحدة 7، المدينة 6، السويحلي 6، الأولمبي 5، أبوسليم 5، الأولمبي 5، الخمس 4، الاتحاد المصراتي 4، رفيق 4، المحلة 3، المدينة 2، الشط بنقطة واحدة.

مواعيد مباريات الأسبوع الخامس
المجموعة الأولى: الإثنين 1 مارس الأنوار يلتقي التعاون على ملعب شهداء بنينا، والثلاثاء 2 مارس الأهلي بنغازي يلتقي الصداقة على ملعب شهداء بنينا، وشباب الجبل يلتقي نجوم أجدابيا بملعب شيخ الشهداء، أما الأربعاء 3 مارس الأخضر فيلتقي التحدي على ملعب شيخ الشهداء، والخميس 4 مارس النصر يلتقي الهلال على ملعب شهداء بنينا، وخليج سرت ودارنس على ملعب سرت.

المجموعة الثانية: الإثنين 1 مارس رفيق يلتقي أبوسليم على ملعب صبراتة، أما الثلاثاء 2 مارس الخمس فيلتقي الشط على ملعب الخمس، والأربعاء 3 مارس تقام مباراة الأولمبي والسويحلي على ملعب الزاوية، والخميس 4 مارس الاتحاد يلتقي المحلة على ملعب طرابلس، أما السبت 6 مارس فيلتقي الاتحاد المصراتي والوحدة على ملعب مصراتة، والأهلي طرابلس يلتقي المدينة على ملعب طرابلس، وسط احتمالية بنقل المباراة من طرابلس إلى ملعب الخمس.

وقد حددت اللجنة العامة للمسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة  من الأسبوع الثاني، حيث ستقام مباراة الأنوار والأهلي بنغازي يوم السبت السادس من مارس المقبل بملعب شهداء بنينا، ومباراة المدينة والاتحاد المصراتي المؤجلة من الأسبوع الثالث ستقام في الأول من مارس بملعب طرابلس.

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