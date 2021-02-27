الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ليبيا دوليا

زكريا الأحمر (إنترنت)

وجه عادل الأحمر، والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر، شكره إلى رئيس اتحاد الشرطة عدنان التريكي الذي تكفل مصاريف عملية إزالة الغضروف لأبنه في وقت تخلت عنه مؤسسات أخرى.

وقال الأحمر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن حالة ابنه تتحسن، «بعد أن وقف عاجزًا عن تسديد تكاليف العملية، لكن، زكريا يستحق الدعم والمساندة لما قدمه لألعاب القوى الليبية».

وأضاف: «زكريا مثل ليبيا في أولمبياد الشباب العالمي في الصين 2016، كما أنه صاحب أرقام، وله مشاركات مميزة عربية وأفريقية، وأنا متأسف لعدم تجاوب عدة مسؤولين رياضيين معي، لكن الأزمة مرت بالسلام، وشكرًا للتريكي».